Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti. Karcılar'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erdek'e götürüldü.

ŞEHİTLER TEPESİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hatice Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.