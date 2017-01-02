Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasret bitti... Bugün itibarıyla Avrupa’da tekrar yayına başladık. Türkiye’deki sayfalarımıza ilave olarak Almanya’daki vatandaşlarımız için özel haberlere ve yazılara yer vereceğiz. Onların sesi olup sıkıntılarını ve taleplerini dile getireceğiz.



Sokak istatistiklerine göre Almanların artık yüzde 90’ı medyalarına güvenmiyor. Daha doğrusu medya yayın organlarında çıkan haberlere inanmıyor. Dünyayı ve gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip eden Almanların sayısı daha da artıyor.