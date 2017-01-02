Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında sürücüsü öğrenilemeyen İl Jandarma Komutanlığına ait minibüs Kilis-Elbeyli Karayolu Yavuzlu köyü yakınlarında sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüs sürücüsü ile bir askeri personel hafif şekilde yaralandı. Minibüs vinç yardımı ile devrildiği şarampolden çıkarıldı. Karayolu 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı
02.01.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te askeri minibüsün virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 askeri personel yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,Askeri araç,
434510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434510.aspx
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