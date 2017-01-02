Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 76 sanıklı iddianame kabul edilirken, darbe kalkışması sırasında 2. Ordu Komutanlığı karargahında bulunan ve teslim olan çoğunluğu er 197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi. Aralarında er, erbaş, astsubay ve subayların bulunduğu 197 asker hakkında başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘haklarında kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluşturacak delil ve emare elde edilemediğinden, mala zarar verme suçu açısından, suçun takibinin şikayete tabi olduğu anlaşıldığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’ dair takipsizlik kararı verdi.