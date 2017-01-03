Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliamdan yaralı olarak kurtulan, bir başka kurşunun ise cep telefonuna isabet ettiği öğrenilen ABD vatandaşı William Jacob Raak dün havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Raak, Türkiye’ye tekrar gelmeyi istediğini söylerken saldırıda yaşadıklarını anlatmak istemedi. Raak “Büyük bir trajediydi. Kulübün içinde ne olduğu konusunda konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir ülke burası. Size böyle bir şeyin olması çok yazık. 9 kişiydik, 7 kişi yaralandı. Tekrar gelmeyi isterim, biraz daha güvenli olduğunda... Bu talihsizlik için üzgünüm. Çok iyi adamlarla tanıştım, bu insanlar sürekli yanımdaydı” dedi. Raak, basın mensuplarını selamlayarak pasaport bankosundan geçti.