Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet anlayışını tamamen değiştirdi. Bu kapsamda camiler, sadece namaz vakitlerinde açık olmayacak. Camiler, 24 saat açık olacak. Caminin ve din gönüllüsünün mesai saatinin olmadığı bilinci imamlara anlatılacak. Camilerde ders halkaları oluşturulması için gereken adımlar atılacak. Bütün camilerde kütüphanelerin açılması, camiye gelen öğrencilerin derslerini camilerde yapabilmeleri sağlanacak. Camiler yeniden ilimle, irfanla, hikmetle, kitapla buluşturulacak. Din görevlileri artık insanlarla birebir ilişki içerisinde hizmet sunacak. Görev yaptıkları mahalle ve köyde insanların sosyal ve ekonomik durumlarından haberdar olacak. Çocukların ve gençlerle irtibatını sürdürebileceği bir ortam oluşturacak. Öğrencilere burs bulma konusunda yardımcı olacak. Toplumun her sınıfından, her yaştaki insanla sıcak ve alçak gönüllü bir üslup ile ilişki kurulacak. Dinî, millî gün ve bayramlarda millî ve manevi değerler canlı tutulacak. Bu değerler çocuk ve gençlere aktarılacak. Her bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim durumunu, dinî ve mezhepsel farklılıklarını göz önünde bulundurarak mevcut sosyal ve kültürel problemlere çözüm üretecek.