Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina'daki saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin kimlikleri tespit edilirken ön otopsi raporlarındaki en çarpıcı detay atış mesafesi. Bazı kurbanlar bitişik atışla öldürülmüş.

Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor. Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış. İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma.

Silah, 7.62 mm’lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği.

DENİZE ATLAMA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YOK

Saldırıda denize atlama sonucu ölen yok.