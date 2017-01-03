Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon sabah saatlerinde 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray Belediyesi’nde görevli 4 mühendis ile 2 itfaiye erinin evine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda mühendisler H.A, A.E. ve V.Y. ile itfaiye eri F.A. gözaltına alınırken, M.K. ve M.B’nin firar olarak arandığı öğrenildi.

Operasyonda evlerde arama yapan polis ekipleri birçok belge, doküman ve bilgisayarlara el koyarken, gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor