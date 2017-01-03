Balıkesir Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemeye göre ’08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin "08.30-12.30- 13.30-17.30" olarak değiştirildi. Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: “İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Balıkesir ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 02.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08:30 - 12:30, Öğle: 13:30 - 17:30 olarak uygulanacak.” denildi.
Mesai saatlerinde değişiklik
03.01.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Valiliği, bu yıl kaldırılan kış saati uygulamasından kamu çalışanlarının etkilememesi için mesai saatinde değişikliğe gitti.
Etiketler : Balıkesir Valiliği,
434790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434790.aspx
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