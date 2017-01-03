Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Biz, bu zayıf terörün mutlak surette hakkından geleceğiz. Bu güç, kültür, anlayış, inanç, gelenek, irade, bu kurumlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nde ve halkında mevcuttur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da terör saldırısının olduğu yere çiçek koymak isteyen İstanbul İl Başkanı ve beraberinde milletvekillerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Karakaya'nın "fiziki basınç uygulayarak saygısız üslupla saldırgan ifadeler kullandığını, siyaset müessesesine hakarette bulunduğunu" dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Temmuz 2015'ten bu yana meydana gelen olaylarında yaklaşık bin 743 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "2017'ye gerçekten herkes umutlarla girmek istedi ama maalesef bu zalim saldırıları düzenleyenler tarafından yine 2016'da kalmamız istendi." diye konuştu.

"Ortak safta toplanması önemli"



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türkiye'nin teröre karşı en önemli panzehirinin uzun demokratik tecrübesi olduğunu kaydetti. Halkın dileği ve istikametinde iktidarların şekilleneceğini belirten Bostancı, şunları söyledi:

"Trajik olaylar yaşandığında, terör kanlı yüzünü gösterdiğinde, partisi ne olursa olsun halkın ve temsilcilerin elbette eleştirileri olacaktır, iktidara yönelik farklı çağrılar yer bulacaktır, bunlar ifade edilecektir ama teröre karşı ortak bir safta toplanması, teröre karşı seslerini yükseltmesi son derece önemlidir. Biz, bu zayıf terörün mutlak surette hakkından geleceğiz. Bu güç, bu kültür, bu anlayış, bu inanç, bu gelenek, bu irade, bu kurumlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcuttur, halkında mevcuttur. Biz buna inanıyor ve geleceğe de bu şekilde bakıyoruz."