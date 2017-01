Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin DEAŞ’la tek başına mücadele ettiğini belirterek, “Operasyonlarda bugüne kadar bin 270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi; yakalananlarla birlikte sayı 1.561” dedi. Grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı’nda 133 günün geride kaldığını belirterek, “Şimdi dünya, ‘DEAŞ’ diyor, DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika’nın da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını, “Yaptıkları var” diye sürdüren Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

“YPG’ye PYD’ye açıkça silah veriyorlar, ‘Türkiye’de daha fazla anarşi olsun, daha fazla terör olsun’ diye. Bu dostluğa sığmaz. Yeni yönetimden beklentimiz artık bu kepazeliğe bir son vermesi. Biz yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz bundan. Çünkü bu Obama yönetiminin marifetidir. Terör örgütünü kullanarak terörle mücadele etmek, mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Onun için artık gün, dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür.

Açık açık belli, PYD eşittir PKK, YPG eşittir PKK, PKK eşittir bölücü terör örgütü. Bunların artık görünmesini istiyoruz. FETÖ orada, PKK’nın uzantıları gelmiş yanınıza yanaşmış, ne yapıyorsunuz kardeşim, karar verin. Türkiye’yle mi bir olacaksınız, bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız? Türkiye, Türk milleti bunu yeni Amerikan yönetiminden bekliyor. Ümit ediyorum ki Amerika geçmiş yönetimin başlattığı bu yanlıştan dönecektir. Dönerse döner, dönmezlerse biz kendi işimizi hallederiz.”

Başbakan Yıldırım, İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili de şunları kaydetti: Terörün tırmandırılmasının arkasındaki sebep Türkiye’nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa karşı terör yuvalarını harekete geçiren, onların arkasındaki güçlerin duyduğu rahatsızlıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar yok olmaya mahkumdurlar. 2017, Türkiye’nin terörle mücadelede mutlak bir hâkimiyet sağlayacağı yıl olacaktır.

Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleriyle farklı yaşam tarzları, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Tek cümleyle özetlemek gerekirse şu 6 ay içinde başımıza gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devletidir. Bu ülkede bütün hayat tarzları, inançlar, bütün düşünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrımcılığı, her türlü kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz.”

Yıldırım, her türlü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğine vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden yapılan ve terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımların Türkiye’ye ve vatandaşların kardeşliğine zarar verdiğine değindi.

Sosyal medyayı kullanan gençleri uyaran Yıldırım, “Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Sosyal medyada suç niteliğinde yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Nitekim olmaya başlamıştır” dedi.