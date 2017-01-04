Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.V'nin de bulunduğu B.S.Ü, F.K, M.K, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, B.A. ve N.M. gözaltına alındı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Manisa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
04.01.2017 - 09:49 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : Manisa,fetö,
435007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435007.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER