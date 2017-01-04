Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 33. Muhtarlar Toplantısında konuştu.

BARBAROS ŞANSAL'A SALDIRIYA DEĞİNDİ

Gündemdeki konulara yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, isim vermeden Atatürk Havalimanı'nda modacı Barbaros Şansal'a yönelik saldırı girişimine de değindi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" dedi.

DÜN AKŞAM TUTUKLANDI

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gösterildi.