Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristin bulunması için polisler seferber olurken vatandaştan da ihbar yağıyor. Tüm bu ihbarları değerlendiren polis maalesef şu ana kadar bir sonuca ulaşamadı. Çeşitli illerde ise vatandaşlar teröriste benzediği için buldukları kişileri darp etti. Öte yandan İzmir'de başlatılan operasyonda 11’i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı. DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlılar ile yanlarındaki 20 çocuk, emniyete götürüldü. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS, bazı askeri malzemeler ele geçirildi. Zanlıların, saldırıyı gerçekleştiren kişiyle Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları iddia edildi. Eskişehir’de de teröristin görüldüğü ihbarı üzerine kentte hareketli dakikalar yaşandı. Saldırı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazan kişi olduğu iddia edilen F.S.M. gözaltına alındı. Bir yandan da teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerinde duran polisler ek önlemler almaya başladı. Bu kapsamda Kırklareli'de sınıra giden yolda güvenlik önlemleri artırıldı. Polis, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı. Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik tedbiri aldığı öğrenildi.

BU APARTTA 1 GÜN KALDI

Reina’da 39 kişiyi katleden teröristin, Konya’da önce bu apartta 1 gün kaldığı, sonra başka bir aparta bakıp en son stüdyo daireyi kiraladığı belirlendi.