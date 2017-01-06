Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yeni kanuni düzenleme yapılacağını belirterek “Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, ‘Yanları açık’ denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak” dedi. Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31’den yüzde 26’lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyleyen Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını aktardı. Ayrıca çocukların faydalandığı tüm açık alanlar ve yürüyüş yollarında da sigara içilmesi yasaklandı. ANKARA