Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ancak Diyanet, 2016 yılında DEAŞ’la ilgili iki rapor yayınlarken, DEAŞ tehlikesini ayet ve hadislerle anlattı. Geçen yılda, İslam’ın temel esaslarına göre DEAŞ tehlikesini anlatan toplam 11 hutbe verildi. DEAŞ’ın karanlık yüzünün cami kürsüsünden tüm insanlığa duyurulan hutbelerde, şu ifadeler yer aldı: “İnsanlığa rahmet olarak gelen bir dinin, bir kitabın, bir peygamberin ve o dine mensup olan insanların bu tür terör olayları üzerinden itibarsızlaştırılması, en az işlenen bütün bu vahşetler kadar ağır. Yeryüzündeki en büyük cinayet, ahlak ve hukuk tanımayan katliamlara cihat adı verilmesi. Dinimizin cihat anlayışı, öldürmek değil, yaşatmak. Din adına masum insanları, kadınları, yaşlıları, çocukları acımadan öldürenler aslında bütün insanlığı katlediyor. Ne hazindir ki, İslam’ın yüksek şiarı olan tekbir, bu vicdansızlıklara alet ediliyor. Din kisvesine bürünmüş cinayet şebekeleri, geçmişten günümüze birikmiş öfkeleri, incinmiş onurları, bastırılmış duyguları, yıkılmış hayalleri istismar ediyor. Onlar bugün, tarihte acı hikâyeleriyle hatırladığımız, ortalığı yakıp yıkan, topyekûn medeniyetimizi tahrip eden Moğollarla aynı yöntemi kullanıyor. Vicdan ve insaf medeniyetine kast eden Haçlılarla aynı yolu yürüyorlar.”