Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Reina saldırısının şokunu atlatamadan İzmir Adliyesi’nde meydana gelen patlama ile sarsıldı. Mesai çıkışında hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen teröristleri güvenlik güçleri fark etti. Polisler müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi ardından çatışma çıktı. Teröristlerden 2’si olay yerinde öldürüldü, 1’inin ise kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Son kurşununa kadar teröristleri kovalayan trafik polisi Fethi Sekin ile adliyenin zabıt katiplerinden Musa Can şehit oldu. 9 kişi de yaralandı. Çevredeki binalarla birlikte hasar gören adliye içinde büyük panik yaşandı. Ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba araması yapıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız “Elde edilen verilere göre bu saldırı terör örgütü PKK tarafından yapıldı. Saldırıdan sonra bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı” dedi. Kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruluyor. Saldırı sonrası 2 şüpheli yunus timlerince yakalanıp emniyete götürüldü.

Patlama ve çatışmada yaralananların isimleri şöyle: Polisler Mehmet Ali Gökçe, Oğuzhan Batuhan Atik, avukatlar Bülent Karagöz, Cansu Güler, Gökhan Mertol, Feride Karamıkoğlu ile vatandaşlar Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı ve Ersoy Kaya. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

9 yıldır adliye önündeydi

Teröristlerle çatışırken şehit düşen Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi’nde görevli Elazığlı 43 yaşındaki Fethi Sekin, yaklaşık 9 yıldır İzmir Adliyesi önünde trafiği düzenliyordu. Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu. Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu. Sekin, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü. Adliye ve polis camiasında yardımsever kişiliğiyle tanınan Fethi Sekin, 2014 yılında görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştı. Evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi Rabia Sekin de acı haberle yıkıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir’deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah’tan rahmet diliyorum” açıklaması yaptı. Başbakan Yıldırım da “Kahraman polisimiz katliamı engelledi” dedi.

TERÖRİSTLER BELASINI BULDU

İzmir, terör örgütlerinin hedefinde yer alıyordu. Şimdiye kadar çok sayıda eylem, polisin uyanıklığı sayesinde engellendi. Bunlardan biri geçtiğimiz Aralık başında yaşandı. Bombalı eylem için keşif yapan iki terörist etkisiz hale getirildi. Dün sabah saatlerinde de PKK’ya eleman temini için şehre gelen terörist C.T. yakalandı. Bombalı saldılara karşı teyakkuza geçen güvenlik güçleri birçok adrese operasyon düzenledi. Akşam da katliam girişimi yaşandı. Polisle çatışmaya giren hainler belalarını buldu. Teröristlerle birlikte 2 Kalaşnikof tüfek, RPG 7 roketatar ve bu silaha ait 8 fişek ile 8 el bombası ele geçirildi.