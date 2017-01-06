Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Edinilen bilgilere göre, FETÖ’den tutuklananlarla birlikte cezaevlerinin mevcut kapasitesinin üzerinde bir doluluğa ulaştığının gündeme geldiği toplantıda, yeni bir denetimli serbestlik düzenlemesinin yapılmasının mümkün olmadığı, bunun yerine yeni cezaevi projelerinin hızlandırılması kararı alındı. Bakanlar Kurulunda, yeni KHK’da yer alacak bazı düzenlemeler de belirlendi. Buna göre, ulaştırma alanındaki projelerde yaşanan kamulaştırma problemlerinin çözülmesi için yeni adımlar atılacak. KHK’da ayrıca SGK’ya ait binalarda kiracı konumunda bulunanların kira bedelini para yerine gayrimenkulle ödemesine imkan verilecek. Hükûmet kaynakları, “SGK’nın 15-20 milyon lira civarında kira alacağı var. Bu alacakların tahsilinde sıkıntı yaşanıyor. ‘Para yerine gayrimenkul vereyim diyenler’ var. KHK’ya koyacağımız bir madde ile SGK’nın kiracıları isterlerse kiralara borçlarını gayrimenkulle ödeyebilecek” dedi.

KHK’da yer alacak bir başka düzenleme ile SGK yönetim kuruluna sadece kamudan değil, özel sektörden de atama yapılmasının önü açılacak. SGK yönetim kurulu üyeliği için kamuda memur olma şartı kaldırılacak, özel sektörde yönetim kurulu üyeliği için gereken kriterlere sahip olanlardan atama yapılabilecek. Önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHK’da yeni ihraçlar ve göreve iadeler bulunacak.