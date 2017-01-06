Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de, dünkü terör saldırısında şehit olan ve daha büyük bir facianın önüne geçen polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için tören düzenleniyor.Törene şehitlerin yakınları, adliye çalışanları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasiler katılıyor.Törende Can'ın yakınları sinir krizi geçirirken, feryat ederek ağıtlar yaktı.Fethi Sekin'in cenazesi ise adliye salonuna alkışlarla getirildi.Salonda ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları atıldı.







BOZDAĞ: BU SALDIRI TÜRKİYE'YE YÖNELİK



Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Rabbim onların şefahatinden bizleri ahirette mahrum etmesin diyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Onlar vatanları için milletleri için şehit oldular makamların en yükseğine yükseldiler. Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayı'na adli personele polisimize değil Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi terörle en etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Bu saldırıları yapanlar yaptıranlar onları kullanan karanlık güçler bunları yaparsan Türkiye bizim dediğimiz çizgiye gelir hesabı yapıyorlarsa boşuna aldanmasınlar. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun'' dedi.İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, ''Menfur, hain ve alçak bir saldırı. Mekanları cennet olsun. Hiçbir saldırı bizi adaletten ayıramayacak. Hainler emellerine uılaşamayacak'' diye konuştu.Şehitlerin yarın toprağa verilecekleri öğrenildi.İzmir, dün teröristlerin hedefi olmuştu. Teröristler, adliye önünde bombalı aracı patlattı, çatışma çıktı.Polis memuru Fethi Sekin caddenin diğer tarafına geçen teröristlere kurşun yağdırdı.Teröristlerden birini vuran polis, çatışmada şehit oldu. Diğer terörist polisler tarafından öldürüldü. Çatışma anında adliye binasındaki, Katip Musa Can da şehit oldu.

Şehit Musa Can'ın naaşı

Fethi Sekin'in naaşı