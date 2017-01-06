Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında iki hafta önce şehit düşen Erbaalı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ı, silah arkadaşları unutmadı. Halen El Bab'da DEAŞ'a yönelik operasyonlara katılan askerlerden bazıları, şehit Ali Sezai Yalçın'ı unutmadıklarını belirtmek için operasyonda kullandıkları roketatarın mermisinin üzerine 'El Bab'dan Erbaa'ya selam, Erbaalı Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın' notu yazdı. Şehit uzman çavuş Ali Sezai 21 Aralık'ta El Bab'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşmüştü.



