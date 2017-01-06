Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 1 kişi ise, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
Bursa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama
06.01.2017 - 19:35 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : bursa,pkk,
435757 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435757.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER