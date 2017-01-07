Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi’ne yönelik hain saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırı sırasında çatışmaya müdahale eden H.Y adlı Jandarma Uzman Çavuş polisteki ifadesinde çatışmanın detaylarını anlattı. H.Y’nin ifadesine göre aracına oturduğu sırada patlama meydana geldi ve teröristleri fark ettikten sonra silahını çekerek çatışmaya başladılar. Daha sonra teröristlere karşı kendisinden iyi pozisyonda olan bir polis memuruna otomatik silahını verdi. Yolun diğer tarafında teröristlerin siper aldığı ikinci jandarma aracının içinde ise bir jandarma erinin olduğu ortaya çıktı. Araç şoförü olarak görevli olan erin silahsız olduğu için olaya müdahale edemediği, teröristlerin ise aracın içindeki askeri fark etmediği anlaşıldı.