Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'de yer alan habere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 15 Temmuz sonrasında ihraç edilen personellerle birlikte aktif pilot sayısının yüzde elliye yakın bölümünü kaybetmişti.

İlk etapta, geçtiğimiz dönemlerde FETÖ kumpasları ile görevden uzaklaştırılan 1040 eski pilot göreve çağrıldı. 976 pilot bu çağrıya uydu ve 931 kişi uçuşa yeterlilik ve kuvvet testlerini geçti.

Pilotlar üçyüzerli gruplar halinde eğitime alındı. Pilotların göreve başlamasıyla birlikte, silahlı kuvvetlerin muharip pilot ihtiyacı da önemli oranda karşılanmış olacak.