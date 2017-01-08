Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 252 terör hedefi imha edilirken 69 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
69 DAEŞ'li terörist öldürüldü
08.01.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. TSK, operasyonda 252 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Etiketler : deaş,terör,
436087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436087.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER