Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında halen görevde olan şube müdürü, emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmaları için emniyete götürüldü.