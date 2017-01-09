Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet teşkilatına yönelik şafak vakti 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda aralarında emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.Operasyonların devam ettiği öğrenildi.