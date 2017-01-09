Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet teşkilatına yönelik şafak vakti 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda aralarında emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.Operasyonların devam ettiği öğrenildi.
5 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
09.01.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : adana,FETÖ,
436323 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436323.aspx
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