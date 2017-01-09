Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürleri de var. Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına yönelik şafak vakti 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



EMNİYET MÜDÜRLERİ, AMİRLER, KOMİSERLER...

Operasyonlarda aralarında emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği öğrenildi.



KIRKAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ EMİN SÖNMEZ AÇIĞA ALINDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Emin Sönmez açığa alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen Hakan Nakışyapar'ın yerine gelen ve yaklaşık 6 aydır Kırkağaç’ta görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Emin Sönmez de FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan isimler listesine eklendi.