İDO'dan yapılan yazılı açıklamada; "Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13:00 - 10 Ocak Salı 12:00 arasındaki tüm dış hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerimiz şuan için devam etmekte olup, anlık değişen hava durumuna göre güncel sefer durumunu ido.com.tr web sitesi, ido mobil uygulaması veya Çağrı Merkezimiz üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.
İDO'dan flaş karar! yara saat 12:00'a kadar...
09.01.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi 13.00-10 Ocak Salı 12.00 arasındaki tüm dış hat seferlerini iptal etti.
Etiketler : ido,otobüs,haberler,Hava koşulları,iptal olan seferler,
436444 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436444.aspx
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