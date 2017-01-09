İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının ardından tüm öğrenciler 'İstanbul'da yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
09.01.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği kar sebebi ile yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı...
İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının ardından tüm öğrenciler 'İstanbul'da yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Etiketler : istanbul,kar tatili,istanbulda okullar tatil mi,
436490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436490.aspx
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