Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının ardından tüm öğrenciler 'İstanbul'da yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle ilimizde eğitim-öğretime yarın (salı) 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.



