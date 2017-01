Türkiye Gazetesi

Kürüm, rahmetle yâd ettiği yeğeninin, çocukluğundan beri mert, dürüst, saygıdeğer ve sevgi dolu kişiliğe sahip olduğunu ve her zaman için onunla iftihar ettiklerini söyledi. Yeğeninin, hain terör saldırısı esnasında 3 çocuğunun öksüz kalabileceğini düşünmeden büyük bir yiğitlik, inanç ve vatanseverlikle, ellerinde ağır silahlar bulunan teröristlerle çatışmaya girdiğini ve büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düştüğünü belirten Kürüm, şehit yeğeni ile vefatından önceki son görüşmesini de anlattı. Kürüm, son dönemde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili düşüncelerini sorduğu yeğeninin “Dayı, fırsat elime geçerse ben (teröristlerin) hiç gözünün yaşına bakmam, sıkarım, vururum. Öleceğimi dahi bilsem vatanım ve milletim için yaparım” dediğini söyledi. Şehidin kardeşi Ahmet Sekin de ağabeyinin her an vatanı için canını feda edebilecek karakterde bir insan olduğunu ve aynı şekilde vatan için canını verdiğini söyledi. Ağabeyinin naaşının oğlu Burak Tolunay’ın doğum gününde toprağa verildiğini ifade eden Sekin “Babasını doğum gününde toprağa verdik, ruhu şad olsun. Buradan yeğenimin doğum gününü kutluyorum” dedi. Aynı saldırıda yaralanan 27 yaşındaki çevik kuvvet polisi Oğuzhan Batuhan Atik de “Fethi abi büyük bir kahramanlık yaptı. Düşünmeden kalaşnikofun önüne vücudunu siper etti. ‘Başkalarının çocukları yetim kalmasın’ diye kendi çocuklarını yetim bıraktı.” diye konuştu.