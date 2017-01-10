Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Salıbeyler ve Sağlık mahallerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı "Şafak" operasyonu düzenlendi.

Baskın yapılan evlerde PÖH tarafından sağlanan çevre güvenliğinin ardından diğer ekipler arama yaptı.

Aramalarda, bazı kitap ve dergiler ile cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve flash belleklere el konuldu.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bu arada, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 13 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.