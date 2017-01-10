Alınan bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.
Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 21 kişi daha gözaltına alındı
10.01.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.
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