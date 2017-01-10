Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İDO, kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi, görüş mesafesinin kısalması ve fırtınanın etkisini arttırması dolayısıyla bugün 23.59'a kadar tüm dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.

İDO'da bugün yalnızca Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü ile Harem-Sirkeci, Eskihisar-Topçular hattındaki arabalı vapur seferleri normal seyrinde yapılmaya devam edecek. Tüm seferlerin yarın normal seyrinde yapılması planlanıyor.