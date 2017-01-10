İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İDO, kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi, görüş mesafesinin kısalması ve fırtınanın etkisini arttırması dolayısıyla bugün 23.59'a kadar tüm dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.
İDO'da bugün yalnızca Bostancı-Beşiktaş ve Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü ile Harem-Sirkeci, Eskihisar-Topçular hattındaki arabalı vapur seferleri normal seyrinde yapılmaya devam edecek. Tüm seferlerin yarın normal seyrinde yapılması planlanıyor.
İDO bugün de tüm dış hat seferlerini iptal etti
10.01.2017 - 12:38 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm dış hat seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İDO, kış şartlarının deniz ulaşımını etkilemesi, görüş mesafesinin kısalması ve fırtınanın etkisini arttırması dolayısıyla bugün 23.59'a kadar tüm dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.
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436732 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436732.aspx
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