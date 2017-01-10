Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yoğun kar geceye kadar sürecek, yarın ise yağış sulu kar ve yağmura dönüyor, sıcaklık 3 derece olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada okulların yarın (çarşamba) tatil olduğunu açıkladı.



