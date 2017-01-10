İstanbul'da yoğun kar geceye kadar sürecek, yarın ise yağış sulu kar ve yağmura dönüyor, sıcaklık 3 derece olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada okulların yarın (çarşamba) tatil olduğunu açıkladı.
İstanbul'da okullar yarın da tatil (11 Ocak Çarşamba kar tatili)
10.01.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da dün geceden itibaren etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde yeniden yağmaya başladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre okullar yarın da tatil edildi..
İstanbul'da yoğun kar geceye kadar sürecek, yarın ise yağış sulu kar ve yağmura dönüyor, sıcaklık 3 derece olacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada okulların yarın (çarşamba) tatil olduğunu açıkladı.
Etiketler : istanbul kar tatili,istanbul okullar tatil mi,
436780 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436780.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER