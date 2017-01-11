Ebru Karatosun ANKARA
Söz konusu konuşmalarda, örgüt elemanlarına yönelik yapılan operasyonlarda delil niteliği taşıyan bilgi-belge ve dijital veriler konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor ve bunların imha edilmesi isteniyor. “Arama Tarama Mesulü” (ATM) olduğu tespit edilen bir imam, 2015’in Aralık ayında “Muhterem arkadaşlar. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, ateş hepimizi yakıyor” diyerek belgeleri ortadan kaldırmalarını istiyor.
FETÖ’den ByLock’ta temizlik uyarısı
11.01.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock konuşmaları deşifre edildi.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : FETÖ’,ByLock,
436909 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436909.aspx
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