Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Söz konusu konuşmalarda, örgüt elemanlarına yönelik yapılan operasyonlarda delil niteliği taşıyan bilgi-belge ve dijital veriler konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor ve bunların imha edilmesi isteniyor. “Arama Tarama Mesulü” (ATM) olduğu tespit edilen bir imam, 2015’in Aralık ayında “Muhterem arkadaşlar. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, ateş hepimizi yakıyor” diyerek belgeleri ortadan kaldırmalarını istiyor.