Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

Meclis Genel Kurulunda önceki gün başlayan görüşmelerde CHP’nin tüm engelleme girişimlerine karşın Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. Ad okunarak yapılan gizli oylamada 480 milletvekilli oy kullandı. HDP’lilerin katılmadığı oylamada, teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Ahmet Aydın oy kullanamadı, bir AK Partili milletvekilinin mazeretli olduğu belirtildi. Bu durumda AK Parti’den teklife 314 milletvekilinin kabul oyu kullandığı düşünüldüğünde, diğer partilerden de 24 oy desteği almış oldu. 24 kabul oyunun MHP’den geldiği düşünüldüğünde ise, 39 sandalyesi bulunan MHP grubunun 15 civarında fire verdiği belirtiliyor. MHP’de daha önce 5 milletvekilli teklife hayır oyu vereceğini açıklamıştı. Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin ilk oylamada AK Parti milletvekillerinin büyük bölümünün ‘fire’ iddialarını çürütmek için kabinlere girmeden oy kullandıkları dikkat çekti. CHP’liler ‘gizlilik’ kuralının ihlal edildiğini ileri sürdü. AK Parti ile CHP arasında açık oy kullanılması nedeniyle tartışma yaşandı.

BALBAY’IN SÖZLERİ GERDİ

Grup önerilerinin görüşülmesi sebebiyle maddelere geç saatlerde geçirilirken, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın konuşması gerginliğe sebep oldu. Balbay’ın Başbakan için, “Sayın cin Ali Yıldırım”, “Bir Ali bin Ali” demesine AK Partili vekiller büyük tepki gösterdi. Balbay özür de dilemeyince AK Partili vekiller kürsüye doğru yürüdü. Araya giren CHP’lilerle arbede yaşandı. Yaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verildi.

AK PARTİ: 330’U AŞARIZ

Anayasa değişikliklerinde ikinci turdaki oylamalar sonucu belirliyor. İlk turda, 330’un altında oy çıksa bile görüşmeler devam ediyor. Ancak ikinci turda, herhangi bir maddeye 330’un altında oy çıkarsa madde tekliften düşüyor. Tümünün oylamasında kabul 330’un altında kalması durumunda teklif reddedilmiş sayılıyor. AK Parti kurmayları, kabul oylarının 330’un üzerinde çıkacağını belirtiyor.