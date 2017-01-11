Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ilinde FETÖ/PDY soruşması kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen Hasan E. ve eşi Bedia E.'nin Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde kaldığı istihbaratına ulaşan Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri, sabah saatlerinde şüphelileri kaldığı otelde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Hasan E. ve eşi Bedia E., emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Emniyetine teslim edilecek.