Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki eğlence mekanına yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin Otogar'daki metro durağında görüldüğü ve Kirazlı yönüne giden metroya bindiği yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu eşkale uyan şüpheliyi bulmak için metro istasyonlarında çalışma başlattı. Polis ekiplerinin metro istasyonundaki çalışması devam ediyor.





