Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı.





Teröristin Otogar'daki metro durağında görüldüğü ve Kirazlı yönüne giden metroya bindiği yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri harekete geçti.





Ekipler, söz konusu eşkale uyan şüpheliyi bulmak için metro istasyonlarında çalışma başlattı.





Aramalar sırasında Kirazlı metro istasyonu ve metro seferleri bir süreliğine kapatıldı.







Polis ekiplerinin metro istasyonundaki çalışması devam ediyor.





ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA DA ÖNLEM

İhbar nedeniyle Atatürk Havalimanı metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı.







Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerindeki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel harekat polisleri konuşlandı.







