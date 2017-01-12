Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ’ın açıklamaları özetle şöyle:

350 OYLA KABUL: Anayasa devam eden iki maddenin görüşülmesi gösteriyor ki teklif 340-350 arası bir oy aralığında TBMM’de kabul görecek diye inanıyorum. “OHAL’de anayasa görüşmesi yapılamaz.” Bu akıl almaz bir değerlendirme. Ne demek OHAL’de anayasa görüşmesi yapılamaz o zaman OHAL’de biz Meclis’i kapayacak mıyız?

YANLIŞ BİLİNİYOR: Şu anda 3 defa oylama gerçekleşti. Oylamanın 3’ünde de gizli oylama yapıldı. Vekillerin bazıları kabine giriyor, bazıları kabinin dışında oy kullanıyor. ‘Gizli oylama’ demek, kabine girip perdeyi kapatıp, oy kullanmak anlamına gelmiyor.

TUTUKLU OY KULLANAMAZ: Anayasa, iç tüzük çok açık, oy kullanması için kişinin genel kurulda olması lazım. Vekâleten oy kullanmak ancak bakan veya Başbakan için söz konusudur.

ESAD ÇARPITMASI: Bu kadar yetki Esad’da yok ifadesini ajite etmek için kullanıyorlar. Esad’ın anayasasıyla bu anayasanın ilişkisini kurmak onu birbirinden kopya gibi takdim etmek gerçekten bu teklife büyük bir bühtandır.

ADİL ÖKSÜZ: Öksüz’ün kendisinin kaçıp saklanmasından ziyade onu birilerinin sakladığı, kaçırmak için uygun bir zaman veya yol, yöntem arayışı içinde olduğu kanaati bende var.