Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Açıkgöz 2 yıl önce TSK’ya girdi. Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapıyordu ve Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı başlayınca birliğindeki komandolarla birlikte Suriye’de görev yapmaya başlamıştı. DEAŞ militanları ile girilen çatışmada 5 gün önce şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz’ün cenazesi tören ve defin işlemleri için çatışma alanından önce Gaziantep’e ardından da memleki Kahramanmaraş’a gönderildi. Şehidin tören için hazırlanan cenazesinin karargahta bekletilme anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. Emekli özel harpçi terör uzmanı Abdullah Ağar’ın paylaştığı fotoğrafta, üzerine Türk bayrağı konulan şehidin cenazesinin başında omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu görülüyor. Fotoğraf, Mehmetçiğin sınır ötesindeki zorlu koşullarını da gözler önüne seriyor. Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Açıkgöz, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 47’nci şehidiydi.

(Milliyet)