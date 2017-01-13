Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalleşliği 21 Temmuz tarihli gazetemizde Türkiye gündemine taşıdığımız için bazı kesimlerce acımasızca eleştirilmiş, haberimizle hedef gösterdiğimiz iddia edilmişti.

O korkunç girişim, 176 gün sonra Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ iddianamesinde de yer aldı. İşte 45 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameden ilginç detaylar:

Albay Etem Metehan Yaşar, 15 Temmuz’da Serinyol Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında birlikleri silah ve teçhizatlı olarak topladı. “Genelkurmay’dan emir bekliyorum. Görevlendirdiğim personel emirlerimi yapmazsa vururum, ben çok adam vurdum” diye konuşma yaptı.

O akşam Albay Yaşar’ın odasına poşette viski ve çikolata olan iki kişi geldi. Bunlar, bir mahallenin muhtarı Mehmet Ali Dik ve kardeşi Cabir idi. Birlikte içki içtiler. Albay Yaşar, yanına gelen muhtar Mehmet Ali Dik’e kendi kışlık albay üniformasını giydirdi ve “Bana silahlı adam topla” dedi. Muhtar, 300 kişi bulabileceğini söyledi. Yaşar, saat 02.00’de personele talimat vermek için çıktı, ancak darbe girişimi engellenince bu kirli plan da bozuldu. O gece sık sık telefonla görüşen Yaşar “Ben Hatay Valisi oluyorum sen de garnizon komutanı oluyorsun” şeklinde konuşma yaptı. Bir rütbeli askere de, “Seni görevlendirsem valiyi alabilir misin?” dedi. Asker “Böyle bir şeyi yapamayız” cevabını verince Yaşar şöyle dedi: “Ya siyah olacaksın ya da beyaz.” Yaşar’ın üst aramasında A seri numaralı 1 dolar bulunmuştu.