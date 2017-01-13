Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa çalışmalarını değerlendirirken Meclis'te yaşanan tartışmalara da değinerek "Ben, bu işin öyle ya da böyle biteceğine inanıyorum. Bittikten sonra da işin asıl sahibine gidecek. Millet bunun asıl kararını verecek. Bu telaş niye? Böyle kürsü kırmak, dökmek, katiplerin çevresindeki çiçeklikleri devirmek. Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir, asıl değil. Asıl bekliyor. 330 aşılırsa nihai kararı ben vereceğim diyor. " dedi.

"Erken seçim düşünülebilir"

Erdoğan gelen 'erken seçim sorusuna ise"Son 14 senede partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı, 'Koasliyonlar dönemi olmayacak' dedik. 5 yılla başladık, ondan sonra 4 yıla. Erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Belli bir istikrar üzerine gündeme gelen konu değil. Parlamento çalışamayacak hale gelirse düşünülebilir. Samimi, dürüst bir şekilde, kavga gürültüye gerek yok. Düşüncelerini parlamentoda söyleyin, 330 nasıl geçecekse, zaten geçiyor. " şeklinde cevap verdi.

İşte o konuşmadan satır başları

"Demokratik olmayan yaklaşımlar olsa da 8 madde geçti. Gönlümüz, kürsü adabına uygun bir şekilde, herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması. Orada düşüncelerini, kendi ifadelerini orada ortaya koymaları. Bu başından itibaren böyle gelişmedi. Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonra çok daha sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde bu devam etsin.

BU TELAŞ NİYE?

Bazı milletvekili arkadaşlarımızın orada gerçekten, bir milletvekili arkadaşımızın burnunu kırması, bir başka milletvekili arkadaşımızın afedersiniz ayağının dişlenmesi, bunları arzu etmezdik. Ben, bu işin öyle ya da böyle biteceğine inanıyorum. Bittikten sonra da işin asıl sahibine gidecek. Millet bunun asıl kararını verecek. Bu telaş niye? Böyle kürsü kırmak, dökmek, katiplerin çevresindeki çiçeklikleri devirmek. Eninde sonunda buradaki arkadaşlar milletin vekilleridir, asıl değil. Asıl bekliyor. 330 aşılırsa nihai kararı ben vereceğim diyor.

CHP'YE 'TEK ADAMCILIK' CEVABI

Bundan önceki seçimlerde de meydanlarda yeni bir anayasa denmişti, yeni bir anayasa dendiğine göre, burada asıl telaşa kapılanlar farklı. İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık gibi laflar ediliyor. Tek adamcılık konuşulacaksa, bunun uygulamasını yapan tek parti ana muhalefet partisidir. İl başkanlarının valilik yaptığını biliriz.

MECLİS ÇALIŞAMAZ HALE GELİRSE ERKEN SEÇİM DÜŞÜNÜLEBİLİR

Dünyada uygulması olan, başarılı olmuşsa, hakkaten tutunduğu ülkelere bakıldığında gelişmiş ülkelerde başkanlık veya yarı başkanlık sistemlerinin oturduğunu görüyoruz. İşin dayanacağı yer başarılı yöneticiler, siyasetçilerdir. Orada netice almak mümkündür. Parlamenter demokrasiyi uyguladık, şu anda da uyguluyoruz. Koalisyonlarla netice alabildik mi, 15-16 ay ortalamayla hükümetler gördük. 15-16 aylık süreçte istikrar olabilir mi, netice alınabilinir mi? Son 14 senede partimizi kurduğumuz zaman benim bir sözüm vardı, 'Koasliyonlar dönemi olmayacak' dedik. 5 yılla başladık, ondan sonra 4 yıla. Erken seçimin isabetli olacağını düşünmedik. Belli bir istikarar üzerine gündeme gelen konu değil. Parlamento çalışamayacak hale gelirse düşünülebilir. Samimi, dürüst bir şekilde, kavga gürültüye gerek yok. Düşüncelerini parlamentoda söyleyin, 330 nasıl geçecekse, zaten geçiyor. Bu işin ikinci turu var, orada da kabul edilirse asıl sahibine gidecektir. Milletimizin vereceği karara hepimiz evet diyeceğiz, olay bu"

KIBRIS MÜZAKERELERİ

"Garantör ülkeler istikrarlı bir yerde değil. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışma içerisinde. Samimiyet ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Garantiler, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü beklemeyin dedik. Güvenlikte de, biz daha önce belirlendiği gibi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit oranda asker bulunduracağız. Daha önce konuşmuştuk. Hala açık Maraş-kapalı Maraş, Erenköy var. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız bizim teklifimiz var, Erenköy ile Güzelyurt arası birleştirlerek Kuzey Kıbrıs'a bırakılır, diğer bölge de Güney Kıbrıs'a bırakılır. Yok Karpaz bize bırakılsın, yok orası bize bırakılsın, böyle bir şey olamaz dedik.

DOLAR ÇAĞRISINI YENİLEDİ

Medcezir hareketi gibi oldu. Bir konuşmada iniyor, bir konuşmada çıkıyor. Hükümetteki ve benim danışman arkadaşlarımız bir araya gelecek. Ama ben milletime çağrı yapıyorum, kimse döviz biriktirmesin, TL'ye dönüştürsün. TL'ye dönüştürülürse piyasalar rahatlayacaktır. Yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda anlaşma yaptığımız ülkeler var, o da uygulamaya geçince baskının azalacağına inaniyorum. "