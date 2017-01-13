Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme esnasında tarihi surların yakınında park halinde olan bir servis aracı hasar gördü. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çökmenin meydana geldiği caddeyi iki yönlü kapattı, hasar gören araç ise olay yerinden çekildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

"Yaralanan olmadı sadece bir minibüs vardı"

Surların bir anda düştüğünü ifade eden vatandaş bir, "Bir etki yoktu düştü, çok normal. Bu kadar büyük boyutta değil, tek tük taşların düştüğünü gördük. Yetkililere haber verdik fakat kimse gelip bakmadı. Yaralanan olmadı sadece bir minibüs vardı, boştu. İçinde kimse yoktu, servis sürücüsü buraya çekmişti. Daha önce biz birkaç kere haber verdik, gelin buraya bakın diye çünkü çok eski taşlar tek tük düşüyor. Bu sefer hepsi birden düştü. Burada geceleri yatan insanlar oluyor, çok sağlam değil. Şu düşen taşların altında birisi bile olabilir" dedi.