Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Astana görüşmelerine ABD'nin de katılacağını açıkladı.
İbrahim Kalın'dan ABD açıklaması
13.01.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Astana görüşmelerine ABD'nin de katılacağını, ancak ABD'nin hangi düzeyde temsil edileceğinin henüz net olmadığını söyledi.
Etiketler : ibrahim kalın,astana görüşmeleri,abd,
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