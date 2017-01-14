Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kısıklı’daki Hazreti Ali Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan Kıbrıs müzakereleri hakkında konuştu. Erdoğan garanti ve güvenlik konusunda Türkiye’nin olmadığı bir garantörlüğün mümkün olmadığını söyleyerek “Garantör ülkelerin temsil noktasında istikrarlı bir yerde değiller. Referandum sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Annan Planı’na yüzde 75’le evet dedi. Ama Güney Kıbrıs Rum Yönetimi buna yüzde 65’le hayır dedi. Ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Avrupa Birliğine almadılar. Güney Kıbrıs’ı aldılar. Böyle bir samimiyet dışı uygulama var. Şimdi burada da tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoğun bir çalışmanın içerisinde ve bir samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hâlâ bundan farklı beklentiler içerisinde. Garantiler noktasında, güvenlik noktasında Türkiye’nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemeyin. Güvenlikte de biz daha önce de belirlendiği gibi Güney Kıbrıs’la Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi burada eşit oranda, eşit derken daha önce bunlar 950 asker bulunduracak biz 650 bulunduracaktık. Aynen bu devam eder. Oradan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.



Erdoğan sözlerine şöyle sürdürdü: Hala Açık Maraş Kapalı Maraş, öbür tarafta Erenköy Güzelyurt arası bunlar var. Eğer Maraş’ı tamamen halkın inisiyatifine sunmak istiyorsanız bizim size bir teklifimiz var. Erenköy’le Güzelyurt arası birleştirilmek suretiyle burası Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimine bırakılır aynı şekilde Küçük Maraş Kapalı Maraş o bölge de tamamıyla Güney Kıbrıs Yönetimine bırakılır. Annan Planı’ndan bahsetmek artık, doğru değil. Yeni bir müzakere süreci var. Bire dört sistemi konuşuluyor. Yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliği alacak 2 dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderliği alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur.



CHP’nin bu telaşı niye?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak “Parlamento çalışamaz hâle gelirse erken seçim düşünülebilir” dedi. Meclis’te yaşanan kavgayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan “Bir milletvekilinin burnunun kırılması, bir milletvekilinin affedersiniz ayağının dişlenmesi gibi çirkin durumların olması hiçbir milletvekiline yakışır bir şey değil. Öyle ya da böyle bu işin biteceğine inanıyorum. Bu hafta içinde biter, işin asıl sahibine gidecek millete gidecek. CHP’nin bu telaşı niye...” diye konuştu. Tek adamcılık eleştirilerine de değinen Erdoğan “Tek adamcılık lafları ediyor. Türkiye’de tek adamcılık bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisi, CHP’dir” diye konuştu.



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GÖRÜŞMELERE “TEKNİK” MOLA

Cenevre’de dışişleri bakanları seviyesinde başlayan Kıbrıs görüşmelerine 18 Ocak’a kadar ara verildi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, bu tarihten itibaren teknik konuları konuşmak üzere uzmanların bir araya geleceğini söyledi.