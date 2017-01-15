Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 15 Temmuz 2016’da yakın tarihin en uzun gecesini yaşadı. Boğaziçi Köprüsü’nde, Çengelköy’de, Atatürk Havalimanı’nda, Beştepe’de, Genelkurmay önünde, Akıncılar’da, Marmaris’te, Malatya’da, Eskişehir’de ülkenin geleceğini çalmak isteyen darbecilere karşı amansız bir mücadele verildi. Millet yurdun dört bir yanında destan yazarken İhlas Haber Ajansı (İHA) da oradaydı. Kelleyi koltuğa alıp kurşunlar arasından görüntü çeken muhabirler, darbe gecesinin gizli kahramanları oldu. Onların sayesinde hem darbecilere karşı psikolojik üstünlük sağlandı hem de dünya Türkiye’de neler olup bittiğini öğrendi.



Aydınlığa çıkan o karanlık gecede İHA muhabirlerinin kaydettiği görüntüler bir belgeselde bir araya getirildi.

“15 Temmuz En Uzun Geceydi” isimli çalışmanın galası İhlas Holding VIP salonunda yapıldı. İlk gösterimi TGRT Haber’de yapılan belgesele imza atan muhabirler, takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Belgesele ilişkin değerlendirmelerde bulunan İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, “15 Temmuz Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani asırlar boyu konuşulacağını söylesek bile az gelir. Bu millet tarihinde böyle büyük bir ihaneti hiç yaşamamıştır. Tarihinde birçok ihanetler görmüştür, zaferleri vardır ama 15 Temmuz’daki ihanet bu işlerin en zirve noktasıdır” dedi.



ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDI

Darbenin engellenmesindeki en büyük payın özel medya kuruluşlarının olduğunu söyleyen Arvas şöyle devam etti: Devletin yayın organlarının felç olduğu ortamda özel televizyonlar ve özel ajanslar, devreye girip çok büyük fedakârlıkla ateş altında, tankların, uçaksavarların, helikopterlerin yaylım ateşi yaptığı ortamda bir adım geriye düşmeyerek vazifelerini yerine getirdiler. Bu olay çok büyük bir sınavdı. İhlas Haber Ajansı bütün bölgelerde ve bilhassa İstanbul’da 20’den fazla noktada bütün görüntüleri hem Türk toplumuna hem de dünya medyasına aktardı. Bu, darbedeki dezenformasyonun engellenmesinde çok büyük bir fayda sağladı. Malumunuz bir yandan içeride darbe hareketi olurken, dışarıdaki medya da darbecilerin destekçileriyle yanlış bilgilerle donatılmış bir şekilde algı operasyonu yapıyordu. Algı operasyonlarının engellenmesindeki en büyük pay İhlas Haber Ajansı’nın doğru bilgilendirmesidir.



KIRILMA NOKTASI OLDU

Darbede ön plana çıkan ve darbenin sembolü olan iki görüntüden bahsedebiliriz. Birisi Atatürk Havalimanı önünde tankı durdurmak için tankın paletlerinin altına yatan vatandaşımızın görüntüleri, ikincisi ise darbeci askerlerin köprüde teslim olma görüntüsüdür. Darbenin simgesi olan bu iki görüntü İHA tarafından servis edildi. Bunlar, darbeci askerlerin motivasyonlarını kırdı, teslim olmalarını sağladı ve âdeta kırılma noktası oldu. Bu görüntülerin çekiminde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. İhlas Haber Ajansı’nın gururu oldular. Allah bu millete bir daha böyle bir bir gün yaşatmasın. Tekrarı olsa bile halkın ve medyanın nasıl bir tepki vereceğini de bu sayede öğrenmiş olduk. 15 Temmuz En Uzun Geceydi aslında tarihî özellikli bir belgesel. Biz, faaliyetimizi arkadaşlarımızın gözüyle anlattık. Bu belgeselde, olayın birebir içerisinde yaşayan arkadaşlarımızın o anki hissiyatlarını ve olayları dünyaya kronolojik sırada vermeye çalıştık. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.





İŞTE O KAHRAMANLAR: Soldan sağa: Sadık Kahraman, Mehmet Altunışık, Mustafa Bakırhan, Hüseyin Coşkun, Ufuk Kıvık, Murat Ergin, Emrah Kuş, Metin Başar, Oğuzcan Yaşar, Başak Akbulut, Tugay Saday, Oğuzhan Güven, Mehmet Başa, Ömer Faruk Aydemir, Cengiz Tuncer, Serdal Altıntepe, Harun Basat, Ferhat Yasak, Yusuf Melikoğlu, Murat Solak, Özge Yağmur, Ahmet Faruk Sarıkoç, Hasibe Karadağ, Murat Horoz, Mustafa Biçer, Erhan Yılmaz.



İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven’e takdir belgesini Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan verdi.



İSMAİL KAPAN: İHA ile iftihar ediyorum

Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan: İHA’nın kuruluşunda yer aldım. O dönem dünyadaki enformasyon dört kanaldan sağlanıyordu. Bu durumu kırdık. İHA’nın 24 yıllık geçmişinde çok büyük başarılar var. İnşallah bu başarılar katlanarak devam eder. İlk günden beri İHA’nın heyecanı ve başarılarıyla yatıp kalkıyorum. İHA bu başarılara imza attıkça ben de iftihar ediyorum.



YÜCEL KOÇ: Bu kahramanlık

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç: 15 Temmuz gecesi İHA büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. O gece karar vermek, sokağa çıkmak her şeyden önce cesaret istiyordu. İHA’nın o gece yaptığı gerçek anlamda bir kahramanlıktı. Çünkü ölümü göze alıp da sokağa çıkıyorsunuz. Bütün yük bence o gece İHA’nın üstündeydi. İHA da bu vazifesini layıkıyla yerine getirdi.



40 dakikada görüntü geçtiler

Kalkışma duyulur duyulmaz, İHA muhabirleri İstanbul’un 20’den fazla noktasında konuşlandı ve 40 dakika içinde görüntü geçti. O gece muhabirler sahada canları pahasına çalışırken, ajansın iç kısmında bulunan ekipler ise görüntüleri şifresiz olarak abonesi olmayan bütün yayın kuruluşlarına da servis etti. İHA, ülke ve dünya kamuoyuna en fazla içerik sağlayan ajans oldu. İHA’nın Köprü’deki askerlerin teslim olma görüntüsü ise kalkışmanın bittiğinin âdeta ilanıydı.



Manevi kuvveti gördük

İHA Haber Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, 15 Temmuz ile ilgili hatırasını şöyle paylaştı: O gece dünya Müslümanlarının gözü Türkiye’deydi. İhlas Haber Ajansı’nın kaydettiği görüntüler sayesinde ne olup bittiğini öğrendiler. Mukaddes topraklardayken dinledim. Medine-i Münevvere’de zengin bir kadıncağız varmış. Gece boyu bizi izleyip, Türkiye’ye dua etmiş. Askerlerin teslim olma görüntülerini izleyince, şükür namazı kılıp elindeki yüklü bir parayı fakirlere dağıtmış. Biz duaya vesile olduk. İşte o manevi kuvvet ülkemizi dik tuttu.