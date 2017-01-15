Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri beklenenden daha hızlı yol alınca, AK Parti yönetiminin hazırladığı takvim birkaç gün öne çekildi. Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı. İlk gün, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 10 Ocak Salı gününden itibaren ise teklifin maddelerine ilişkin görüşmeler ve oylamalar yapıldı. Çarşamba gecesi yaşanan büyük kavganın dışında Genel Kurul çalışmaları beklenenden daha sakin geçti. Dün gece yapılan görüşmelerle birlikte teklifin 13 maddesi Meclis’te kabul edildi. Dün kabul edilen 12. madde cumhurbaşkanına olağanüstü hal ilan etme yetkisi tanıyor. Teklifin 13. maddesine göre ise, disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilecek. Görüşmeler sırasında AK Parti Bursa Milletvekili ve anayasa komisyonu üyesi İsmail Aydın’ın “Bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir” sözü tartışmalara sebep oldu. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu sözlerin yanlış olduğunu belirterek konu ile ilgili Başbakan’ın açıklama yapması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, “Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Partimizin görüşü bu ilk 4 maddenin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönündedir. Hatip kişisel bir yorumda bulunuyor” dedi.



BAŞBAKAN İLK KEZ YOKTU

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul’da düzenlenen II. Abdülhamid Han’ı anma programına katıldığı için anayasa değişikliği paketinin 12. maddesinin oylamasına katılamadı. AK Parti yönetimi bugün sabaha kadar aralıksız çalışarak teklifin tümünün ilk tur görüşmelerini tamamlamayı hedefliyor.



İKİNCİ TUR ÇARŞAMBA

İlk tur görüşmelerin Pazartesi sabahına kadar tamamlanması durumunda ikinci tura Çarşamba günü geçileceği belirtiliyor. AK Parti, ikinci turda maddeler üzerinde konuşmalar olmayacağı için, her gün 6 maddenin oylamasının yapılmasını, böylece teklifin Meclis sürecini 20 Ocak Cuma günü tamamlamayı hedefliyor. Teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinin 20 veya 21 Ocak tarihinde tamamlanmasının hemen ardından Meclis Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü Anayasa değişikliği metni üzerinde teknik inceleme ve redaksiyon çalışması yapacak. Bu incelemeden sonra Anayasa metni 23 veya 24 Ocak’ta Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.