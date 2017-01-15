Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınarak meslekten ihraç edilen 1'i komiser, 6'sı komiser yardımcısı 21 eski emniyet mensubu hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Eski polislerden 17'si Konya, Antalya ve Korkuteli İlçesi, Denizli Acıpayam İlçesi, Isparta ve Burdur'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin arandığı belirtildi.
Burdur'da FETÖ'den 17 gözaltı
15.01.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Etiketler : Burdur,FETÖ,
438041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438041.aspx
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