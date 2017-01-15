Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ak Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını hedefliyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun 23-24 Ocak günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması planlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak için kendisine tanınan 15 günlük yasal süreyi kullanmasına göre, halk oylamasının tarihi kesin olarak belirlenecek.

Anayasa değişikliğinin halk oylaması, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Resmi gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınan süre içerisinde kanunu onaylaması halinde halk oylamasının en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

Bu arada, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, görüşmeleri yarım kalan, 38 maddelik "torba tasarının" 17 Ocak salı günü görüşülmesi bekleniyor.