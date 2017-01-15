Alınan bilgiye göre, Ak Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa  değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının  sonu ya da nisan ayının başında yapılmasını öngörüyor.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün  tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını  planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini,  teklifin tümünün de en geç 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını  hedefliyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun 23-24 Ocak günlerinde  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması planlanırken,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak için kendisine tanınan 15 günlük yasal  süreyi kullanmasına göre, halk oylamasının tarihi kesin olarak belirlenecek.

Anayasa değişikliğinin halk oylaması, anayasa değişikliğine ilişkin  kanunun Resmi gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü  yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınan süre içerisinde kanunu  onaylaması halinde halk oylamasının en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16  Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

Teklifin halk oylamasında kabul edilmiş sayılması için de kullanılan  geçerli oyların yarısından bir fazlasının "evet" olması gerekecek.

Bu arada, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler  getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, görüşmeleri  yarım kalan, 38 maddelik "torba tasarının" 17 Ocak salı günü görüşülmesi  bekleniyor.